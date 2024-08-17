Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Екатеринбурга с 301-летием города

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Екатеринбурга с 301-й годовщиной города. В своем обращении он подчеркнул, что административный центр Свердловской области продолжает развиваться, опираясь на свои достижения и победы прошлых лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии