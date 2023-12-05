Валится с ног: в Сеть попали кадры с больной Кудрявцевой

Ведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем. Лера Кудрявцева Социальные сетиЛера Кудрявцева провела насыщенные выходные на съемках новогоднего концерта, после которого у неё появились внезапные проблемы со здоровьем.
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