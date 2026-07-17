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Ямальский бренд представит свою продукцию на рынке в Казани

Ямальский бренд представит свою продукцию на рынке в Казани

Ямальскую продукцию будут продавать на Московском рынке в Казани. С 17 июня там будет представлен продуктовый бренд «Ямал Гурмэ» с фирменной рыбой и мясной продукцией ямальских производителей, сообщили в департаменте АПК по ЯНАО.

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