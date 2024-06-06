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Депутат ГД Хамзаев: в День России необходимо запретить продажу алкоголя

Депутат ГД Хамзаев: в День России необходимо запретить продажу алкоголя

В Государственной думе предложили запретить продажу алкоголя на День России, который отмечается 12 июня.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Этот хазаев пусть о другом думает. Идиот.
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14 час.
ВА
Виктор Александров
А не лучше ли отменить «День России»? Если кто подзабыл, то напомню, что «День независимости Украины» 24 августа. На полтора месяца раньше, 12 июня 1990 Россия объявила суверенитет, независимость номенклатуры Ель-Цина от номенклатуры Горбачёва. Праздник так и назывался: &quot;День независимости&quot;, что мы теперь с радостью празднуем как &quot;День России&quot;. Не празднуем же мы 22 июня 1941 года, а 12 июня 1990 года нам обошлось ещё дороже в моральном и материальном плане. А мы ещё хохлам претензии предъявляем: как так они свою историю не знают? А так, как мы. Ведь мы - один народ! Читайте «И долго будем праздновать» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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7 час.

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