Депутат ГД Хамзаев: в День России необходимо запретить продажу алкоголя

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Виктор Александров

А не лучше ли отменить «День России»? Если кто подзабыл, то напомню, что «День независимости Украины» 24 августа. На полтора месяца раньше, 12 июня 1990 Россия объявила суверенитет, независимость номенклатуры Ель-Цина от номенклатуры Горбачёва. Праздник так и назывался: "День независимости", что мы теперь с радостью празднуем как "День России". Не празднуем же мы 22 июня 1941 года, а 12 июня 1990 года нам обошлось ещё дороже в моральном и материальном плане. А мы ещё хохлам претензии предъявляем: как так они свою историю не знают? А так, как мы. Ведь мы - один народ! Читайте «И долго будем праздновать» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.