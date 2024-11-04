В столице Поморья завершилась Архангельская хоровая ассамблея

Участие в ней приняли коллективы из Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелии, Красноярского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов— Архангельская хоровая ассамблея «Поём северным хором» проходит впервые в Архангельской области, — отметила заместитель министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева.
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