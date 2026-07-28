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Зеленский и Драпатый оказались в черном списке: Обозначено наказание за нападения на РФ

Россия рассматривает два подхода для противодействия террористическим действиям киевского режима. Однако из-за блокировки коллективным Западом международно-правовых инструментов, приоритетным становится решение этих задач военными средствами.

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