Владимир Бойко: Как украинские коррупционеры легально избегают тюрьмы — инструкция для избранных

Почему судья Ирина Тесленко отказалась утверждать соглашение с нардепом Качным? Сколько на самом деле получают Кривонос и Клименко через фонды Чмута и Стерненко? Какие топ-коррупционеры уже избежали наказания благодаря секретным сделкам? И возможно ли остановить коррупционный конвейер в антикоррупционных органах Украины? Информационное пространство всколыхнула новость о том, что судья Высшего анти… Читать далее: https://govorit.
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