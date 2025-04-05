Совещание в Кривом Роге превратилось в ад: российский удар накрыл западных инструкторов и командование ВСУ Юлия СоколоваПоздним вечером 4 апреля высокоточным оружием российской армии был поражён ресторан «Магеллан» в Кривом Роге.
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