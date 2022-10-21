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Что происходит с Григорием Антипенко из “Не родись красивой”: развод с Такшиной, роман с Арнтгольц, тайная жена, отсутствие ролей в кино

Что происходит с Григорием Антипенко из “Не родись красивой”: развод с Такшиной, роман с Арнтгольц, тайная жена, отсутствие ролей в кино

В 2005-м году герой Григория Антипенко в сериале «Не родись красивой» полюбился многим зрительницам. На самом же деле актёр состоял в отношениях не с Нелли Уваровой, которая играла в картине Катю, а со своей «второй секретаршей» — Юлией Такшиной.

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