Что происходит с Григорием Антипенко из “Не родись красивой”: развод с Такшиной, роман с Арнтгольц, тайная жена, отсутствие ролей в кино

В 2005-м году герой Григория Антипенко в сериале «Не родись красивой» полюбился многим зрительницам. На самом же деле актёр состоял в отношениях не с Нелли Уваровой, которая играла в картине Катю, а со своей «второй секретаршей» — Юлией Такшиной.