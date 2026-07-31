Что такое стевия и какая у нее калорийность: разбираемся с экспертами

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Польза и вред Калорийность Гликемический индекс Эритрит или стевия Вопросы экспертам Главное Материал прокомментировали: Маргарита Белоусова, врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Разаренова, врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Что такое стевия Стевия — это натуральный подсластитель в 180–200 раз слаще сахара, при этом не содержащий калорий (чистых стевиолгликозидов без примесей) [1].