Второй рейх: чем это государство отличалось от Третьего рейха

Мы привыкли называть нацистскую Германию во главе с Гитлером Третьим рейхом. А куда подевались предыдущие два? История Германии — это история трех республик (Веймарской, ГДР и ФРГ) и трех империй — по-немецки рейхов.
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