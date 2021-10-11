Британский журналист Линн предрек Евросоюзу поражение в споре с Польшей

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом проиграет последний, такое мнение высказал журналист британской The Telegraph Мэтью Линн.
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