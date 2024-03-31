Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту непринятия мер уполномоченными лицами по сохранению объектов культурного наследия в Новосибирской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Новосибирске разрушаются объекты культурного наследия, входящие в комплекс сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги.
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