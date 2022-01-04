Отношения Россия-ЕС в 2022 году – это отношения двух противников

Уже в начале 2021 года определился общий негативный тон отношений России и Евросоюза Февральский приезд в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля закончился резкой, далёкой от дипломатичного тона, пикировкой между ним и Сергеем Лавровым.