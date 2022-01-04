News Front - Новостной Фронт

8 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viktor podtelkov
    "мир находится на пороге глобального передела" - такая трактовка глобальных событий - серьёзная концептуальная ошибка...Донбасс, Китай, К...
  • Николай Кулак
    Украину повторяете... придурки?!В Казахстане нача...
  • Николай Кулак
    Почему о причине возмущений ни слова?В Казахстане нача...

Отношения Россия-ЕС в 2022 году – это отношения двух противников

Отношения Россия-ЕС в 2022 году – это отношения двух противников

Уже в начале 2021 года определился общий негативный тон отношений России и Евросоюза Февральский приезд в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля закончился резкой, далёкой от дипломатичного тона, пикировкой между ним и Сергеем Лавровым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх