В Зеленодольске задержали наркозакладчицу с крупной партией наркотиков

Местная жительница находилась в федеральном розыске. Полицейскими установлено, что неизвестное лицо, используя социальную сеть, занимался незаконным сбытом синтетических наркотиков на территории Зеленодольска, Казани, а также в соседней республике.
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