В Восточном военном округе стартовали сборы с военнослужащими по военно-учебной специальности «сапер»

В ходе занятий на специализированных полигонах округа, военнослужащие пройдут обучение по изучению свойств и классификации взрывчатых веществ, способах их взрывания, изучат методы подрывания сооружений из дерева, бетона, металла, фортификационных сооружений, мостов и дорог.
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