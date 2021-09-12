Танковый паноптикум: танки-ракетоносцы

Ничуть не менее древним является и ракетное оружие. Еще в XIII веке китайцы обстреливали ракетами монголов, причем использовали как многозарядные пехотные «базуки» в виде контейнера для стрел-ракет, так и «катюши» – многозарядные установки на колесах.
Популярные статьи
- Японская пресса: Из проигравшей во Второй мировой войне страны Япония хочет превратиться в победительницу Китая и России
- Секретарь СНБО Украины: Украинские войска способны взять Донецк и Луганск
- Командующий ООС Украины: Нашим войскам был отдан приказ о ведении адекватного огня по оккупантам на Донбассе
Свежие комментарии