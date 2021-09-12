Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Они скоро превратятся в полноценных дебилов. Не стоит на дураков обращать стол...На Украине предло...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    США самый страшный террорист в мире.Кто разрушил башн...
  • Руслан Баратов
    В точку!Кто разрушил башн...

Танковый паноптикум: танки-ракетоносцы

Танковый паноптикум: танки-ракетоносцы

Ничуть не менее древним является и ракетное оружие. Еще в XIII веке китайцы обстреливали ракетами монголов, причем использовали как многозарядные пехотные «базуки» в виде контейнера для стрел-ракет, так и «катюши» – многозарядные установки на колесах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх