Танковый паноптикум: танки-ракетоносцы

Ничуть не менее древним является и ракетное оружие. Еще в XIII веке китайцы обстреливали ракетами монголов, причем использовали как многозарядные пехотные «базуки» в виде контейнера для стрел-ракет, так и «катюши» – многозарядные установки на колесах.