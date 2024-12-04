Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, включая Угледарский и Покровский фронты, где зафиксированы значительные успехи, а также ведут оборонительные действия в Курской области под интенсивным огнём украинских дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии