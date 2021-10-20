Зеленский и ЕС: бег по кругу

С президентом Зеленским случился припадок откровенности. Его спросили, задает ли он вопросы о вступлении Украины в Евросоюз и тут его пробило: «Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ.