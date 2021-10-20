Это новости!

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кондаков
    Я ТАК ПОНИМАЮ В БОЙ БРОСЯТ ГОЛЫХ ХОХЛУШЕК, голые задницы хохлов думаю русских не заинтересуют!Украинский генера...
  • Россиянин
    А пшекам то до Арктики какое дело?) В каждой бочке затычки. От зависти наверное.Польша: Россия на...
  • Лидия Санникова
    Какие проблемы? Покупайте у европы.Молдова: Газпром ...

Зеленский и ЕС: бег по кругу

Зеленский и ЕС: бег по кругу

С президентом Зеленским случился припадок откровенности. Его спросили, задает ли он вопросы о вступлении Украины в Евросоюз и тут его пробило: «Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх