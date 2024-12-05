Кадыров: Следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым сидят не на своих местах

Рамзан Кадыров резко высказался в адрес Следственного комитета и МВД России, заявив о том, что "следственные органы во главе с Александром Бастрыкиным и Владимиром Колокольцевым сидят не на своих местах".
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