Журнал «Профиль»

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Когда решится вопрос коллекции скифского золота, предположили в Крыму

Когда решится вопрос коллекции скифского золота, предположили в Крыму

Судьба скифского золота окончательно решится после завершения специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил постпред Республики Крым при президенте России, зампредседателя совета министров республики Георгий Мурадов.

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