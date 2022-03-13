Когда решится вопрос коллекции скифского золота, предположили в Крыму

Судьба скифского золота окончательно решится после завершения специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил постпред Республики Крым при президенте России, зампредседателя совета министров республики Георгий Мурадов.
Судьба скифского золота окончательно решится после завершения специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил постпред Республики Крым при президенте России, зампредседателя совета министров республики Георгий Мурадов.
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