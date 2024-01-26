На Кубани пострадавшие при пожарах и ЧС будут получать по 100 тысяч рублей

На Кубани пострадавшие при пожарах и ЧС будут получать по 100 тысяч рублейВ Краснодарском крае депутаты Заксобрания на сессии 25 января приняли решение о выплате по 100 тысяч рублей пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий.
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