На Кубани пострадавшие при пожарах и ЧС будут получать по 100 тысяч рублей

На Кубани пострадавшие при пожарах и ЧС будут получать по 100 тысяч рублейВ Краснодарском крае депутаты Заксобрания на сессии 25 января приняли решение о выплате по 100 тысяч рублей пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий.