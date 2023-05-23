РУКИ ВВЕРХ! - ЧЁРНОЕ МОРЕ

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Слушайте «Чёрное море» на всех площадках https://band.link/chernoyemore Актеры Валерия Богоносова Клим Томсон Режиссер-постановщик - Алина Верипя Оператор-постановщик - Кирилл Пашовкин Режиссер монтажа - Иван Ушатиков Ассистент режиссёра монтажа - Александр Помонд Фокус-пуллер - Олег Халявин Стилист - Костя Кошка Ассистент Стилиста - Анна Чернякина Художник по гриму - Алина Сологуб Художник-постановщик - Наталия Нимаева Ассистент художника-постановщика - Эрика Робертс Кастинг директор - Дима Боханов Кастинг АМС - Екатерина Деркач Исполнительный продюсер - Яна Дыдзинская Колорист - Виктор Малыгин Официальный сайт http://rukivverh.