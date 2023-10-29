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Живая Кубань

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«Война будет долгой»: бывший глава разведки Моссад высказался о ситуации в Газе

«Война будет долгой»: бывший глава разведки Моссад высказался о ситуации в Газе

«Война будет долгой»: бывший глава разведки Моссад высказался о ситуации в ГазеЭкс-глава разведуправления службы внешней разведки Израиля «Моссад» и бывший глава военно-политического отдела минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет "очень длинной" и не завершится наземной операцией.

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