«Война будет долгой»: бывший глава разведки Моссад высказался о ситуации в Газе

«Война будет долгой»: бывший глава разведки Моссад высказался о ситуации в ГазеЭкс-глава разведуправления службы внешней разведки Израиля «Моссад» и бывший глава военно-политического отдела минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет "очень длинной" и не завершится наземной операцией.