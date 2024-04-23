На Ямале из-за метели закрыли дорогу Салехард – Надым. Машины пришлось эвакуировать

На Ямале из-за метели закрыли для движения транспорта дорогу, ведущую из Салехарда в Надым. Как сообщает тг-канал «Дороги и транспорт Ямала», водителей убедительно попросили не выезжать на перекрытые участки.
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