Вчера нашлась парочка дурачков, которые пытались в комментах писать «Роджерс ошибся с прогнозами по Сирии.
Сирия. Aftermath
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Это верно. Хоть ссы в глаза...
Ответить
16 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вчера нашлась парочка дурачков, которые пытались в комментах писать «Роджерс ошибся с прогнозами по Сирии.
Свежие комментарии