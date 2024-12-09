Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сирия. Aftermath

Вчера нашлась парочка дурачков, которые пытались в комментах писать «Роджерс ошибся с прогнозами по Сирии.

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Комментарии
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Александр Рожков
Это верно. Хоть ссы в глаза...
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16 час.

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