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Кровавый клоун продолжает куражится над сверхдержавой

Давненько  не  брали  мы  в  руки  шашек не было  у  нас  Р. Ищенко! А  между  тем  он  написал   замечательную  статью, отрывок  из  которой  я  сегодня утащу к  себе, дабы  под  рукой было.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Вот так простой еврейский мальчик с задатками клоуна вписал своё имя в мировую историю !
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8 час.
Tania Еременко
Кровавый мальчик еще наркоманит? А не пора ли ему сделать передоз?
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7 час.
тимур чагалидзе
Офуеть!!!
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4 час.
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