Давненько не брали мы в руки шашек не было у нас Р. Ищенко! А между тем он написал замечательную статью, отрывок из которой я сегодня утащу к себе, дабы под рукой было.
Кровавый клоун продолжает куражится над сверхдержавой
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Вот так простой еврейский мальчик с задатками клоуна вписал своё имя в мировую историю !
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8 час.
Tania Еременко
Кровавый мальчик еще наркоманит? А не пора ли ему сделать передоз?
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7 час.
тимур чагалидзе
Офуеть!!!
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4 час.
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