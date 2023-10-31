В бундестаге обсудили атаку Крыма немецкими беспилотниками

Депутат бундестага (немецкого парламента) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон запросил у правительству ФРГ объяснений по поводу того, что Украина ранее атаковала Крымский полуостров с применением немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).