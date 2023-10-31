Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, живодеры.В сочинском аэроп...
  • Алексей Мельник
    Если все так, то где арест министра культуры? Да и только что прочел заметку про наезд на протоиерея Андрея Ткачева з...Режиссеру Беркови...
  • Александр Глущенко
    шоу продолжится ? Если украина доживёт до выборов..Арестович заявил,...

В бундестаге обсудили атаку Крыма немецкими беспилотниками

В бундестаге обсудили атаку Крыма немецкими беспилотниками

Депутат бундестага (немецкого парламента) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон запросил у правительству ФРГ объяснений по поводу того, что Украина ранее атаковала Крымский полуостров с применением немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх