В Новосибирске пограничники скрутили мигранта в футболке с надписью «Легенда»

В ходе проведения обследования помещения по месту проживания иностранного гражданина и офисного помещения, были обнаружены и изъяты поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию Российской Федерации.