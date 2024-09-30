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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске пограничники скрутили мигранта в футболке с надписью «Легенда»

В Новосибирске пограничники скрутили мигранта в футболке с надписью «Легенда»

В ходе проведения обследования помещения по месту проживания иностранного гражданина и офисного помещения, были обнаружены и изъяты поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

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СЗ
Светлана Зуева
Маловато....
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