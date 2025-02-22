Путин раскрыл причину, из-за которой «Орешник» не создали в РФ раньше

Специалисты не могли создать российский ракетный комплекс «Орешник» раньше из-за того, что долгое время в стране отсутствовали нужные для разработки материалы, хотя сама задумка появилась еще в 1980-х годах.
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