ЦБ сообщил об искажении полной стоимости кредитов на финансовых маркетплейсах

Регулятор обеспокоен нарушениями требований по отображению ПСК на сайтах финансовых маркетплейсов. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
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