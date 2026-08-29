Дворянские тайны советского кино: аристократы, скрывавшие свои корни

Экранная биография артиста редко совпадает с реальной. Мы привыкли оценивать актёров по ролям, по типажам, по тому, насколько убедительно человек смотрится в образе рабочего, крестьянина или интеллигента.
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