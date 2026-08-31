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Живая Кубань

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Как сказался на Европе отказ от российских энергоносителей – рассказал наш посол в Бельгии

Как сказался на Европе отказ от российских энергоносителей – рассказал наш посол в Бельгии

Как сказался на Европе отказ от российских энергоносителей – рассказал наш посол в БельгииЕвропейские страны, входящие в НАТО и Евросоюз, уже несколько лет ощущают на себе последствия собственного политического выбора.

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