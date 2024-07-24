У взрослого современного человека, как правило, времени всегда в обрез. Работа, домашние дела, забота о детях и родственниках… Расписание такое плотное, что даже на сон порой не удается выделить достаточно часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии