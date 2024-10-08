Предсмертные слова ветерана СВО дошли до самого верха: Мучители, охотившиеся на фронтовиков, задержаны. Полетят большие погоны

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Царьград

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Ужасная ситуация, произошедшая в Уссурийске, Приморский край, едва не привела к реальной трагедии, к сожалению – далеко не в первый раз.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
На войне ад,а дома ещё хуже ,надо брать таких ребят под &quot;крыло&quot; добрым и заботливым людям.
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16 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Миллер, ротенберг, Сечин и т. д. на порядок выше и вся страна
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16 час.

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