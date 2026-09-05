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Царьград

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Бывший глава MI6 назвал сроки завершения конфликта на Украине

Бывший глава MI6 назвал сроки завершения конфликта на Украине

Джон Соуэрс рассказал, когда может начаться диалог между Москвой и Киевом.Бывший глава британской разведки MI6 Джон Соуэрс полагает, что диалог между Москвой и Киевом может начаться в следующем году.

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