Странные мы, всё-таки люди...

Гей-парадами не ходим и никаких аргументов в их пользу не воспринимаем: какие могут быть по этому поводу аргументы, когда глядишь на очередную толпу раскрашенных во все цвета радуги голых извращенцев, которые по центральным улицам европейских и израильских городов шествуют на глазах у детей и подростков, притом, что ведут они себя так же похабно, как выглядят? И добро бы это все как на подбор красавцы и красавицы были, демонстрирующие лучшие достоинства человеческого тела; образчики красоты, физической силы и гордость любой уважающей себя нации.