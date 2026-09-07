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Жители Ямала для голосования на выборах смогут пригласить членов УИК домой

Жители Ямала для голосования на выборах смогут пригласить членов УИК домой

У жителей Ямала, которые не могут в дни голосования прийти лично на избирательный участок, есть возможность проголосовать на дому.

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