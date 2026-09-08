Hurricane Lowell hits Hawaii’s western islands with wind, surf

Hurricane Lowell became the third storm in as many weeks to affect the Hawaiian Islands this week, drenching the western islands with surf.
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