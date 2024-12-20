Почему Кевина так легко забыли дома: этот момент в фильме многие не замечали

Многие годы любители фильма "Один дома" задавались вопросом: "Ну как можно было забыть ребенка дома и заметить это только уже по прилету, даже не при посадке на самолет?" Теперь, спустя десятилетия, благодаря внимательным фанатам, ответ найден.
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