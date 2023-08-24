РФ отказалась считать ОБСЕ площадкой для переговоров Москвы и Киева

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под председательством Финляндии в 2025 году не сможет стать площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил «Известиям» постпред России при организации Александр Лукашевич.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под председательством Финляндии в 2025 году не сможет стать площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил «Известиям» постпред России при организации Александр Лукашевич.
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