Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Цивилева посетила инновационные центры реабилитации бойцов СВО

Цивилева посетила инновационные центры реабилитации бойцов СВО

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России» (НМИЦО ФМБА) с рабочим визитом.

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