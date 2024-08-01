Цивилева посетила инновационные центры реабилитации бойцов СВО

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России» (НМИЦО ФМБА) с рабочим визитом.
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