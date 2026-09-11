Архитектор решений — о том, как в IT распознают лидерский потенциал

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Когда продукт нужно одновременно развивать для десятков стран и рынков силами нескольких распределенных команд, ни один разработчик или техлид физически не может держать в голове всю систему целиком и лично контролировать каждое решение.