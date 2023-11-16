Тревор Рис–Джонс, выживший в машине с принцессой Дианой

Первое фото – четыре минуты до катастрофы. Телохранитель принцессы Дианы, Париж, 1997 год. 31 августа 1997 года в автомобильной катрастрофе в туннеле моста Альма погибли принцесса Диана, ее друг Доди–Аль–Файед, водитель Анри Поль.
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