Москвич зашел в «Магнит» и ох.., как был удивлен: весь персонал — мигранты, не знающие русского языка, но с сертификатами о сдаче экзамена

История о том, как рядовой поход за продуктами в Москве превращается в увлекательный квест с элементами пантомимы.
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😎ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО, что в сетевом(!) магазине такое "палево" имеет место...
Чушь какая-то! Этож какую надо иметь фантазию, чтобы придумать подобное! Видать автор решил таким образом увеличить число подписчиков!
В империи всё доводится до обсурда... Нам чио фарси изучать, или это явочная квартира для таджиков?
Испокон веков, в России многие законы пишутся не для того, чтобы их исполнять, а чтобы их обходить.
Нарушение закона на лицо, нужно вызывать полицию, а они миграционную службу и всех депортировать вместе с директором.