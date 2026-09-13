Театр абсурда
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Театр абсурда

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Москвич зашел в «Магнит» и ох.., как был удивлен: весь персонал — мигранты, не знающие русского языка, но с сертификатами о сдаче экзамена

Москвич зашел в «Магнит» и ох.., как был удивлен: весь персонал — мигранты, не знающие русского языка, но с сертификатами о сдаче экзамена

История о том, как рядовой поход за продуктами в Москве превращается в увлекательный квест с элементами пантомимы.

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