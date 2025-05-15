Figaro: ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза

Французский ядерный арсенал, насчитывающий 290 боеголовок, может не обеспечить эффективного сдерживания в масштабах всего Европейского союза, даже с учетом заявлений Парижа о готовности использовать свои силы для защиты ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии