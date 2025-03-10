Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Подогнали два БТРа и расчесал всех из крупнокалиберного пулемёт, всех остальных депортировать! Только и всего. Охрене...В Екатеринбурге т...
  • Татьяна Здоровцева
    Здоровья!Певец Стас Пьеха:...
  • Павел Смирнов
    А раньше Москвы сбивать никак нельзя?Дипломат Мирошник...

Нардеп Сирко-Клименко: Украина выживет без оружия, но не без разведданных США

Нардеп Сирко-Клименко: Украина выживет без оружия, но не без разведданных США

Депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх