Нардеп Сирко-Клименко: Украина выживет без оружия, но не без разведданных США

Депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными.
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