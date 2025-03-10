Нардеп Сирко-Клименко: Украина выживет без оружия, но не без разведданных США

Депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными.