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Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 49 бросков

Илья Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 49 бросков. Российский вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Ойлерс» (3:0).

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