Зеленский заявил, что под Харьков перебрасываются резервы с других направлений

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за сложной обстановки ВСУ вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии