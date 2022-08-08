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Компания Siemens Energy приступила к реструктуризации российского бизнеса

Компания Siemens Energy приступила к реструктуризации российского бизнеса

wikipedia.org/Siemens AG/Общественное достояние Siemens Energy к концу 2022 финансового года проведет реструктуризацию бизнеса в России, после чего сможет покинуть национальный рынок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за третий квартал.

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