Компания Siemens Energy приступила к реструктуризации российского бизнеса

wikipedia.org/Siemens AG/Общественное достояние Siemens Energy к концу 2022 финансового года проведет реструктуризацию бизнеса в России, после чего сможет покинуть национальный рынок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за третий квартал.
wikipedia.org/Siemens AG/Общественное достояние Siemens Energy к концу 2022 финансового года проведет реструктуризацию бизнеса в России, после чего сможет покинуть национальный рынок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за третий квартал.
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